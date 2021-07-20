Исследователи разработали огнестойкое покрытие для дерева на основе вермикулита

Международная группа ученых разработала эпоксидный нанокомпозитный лакокрасочный материал на основе вермикулита для древесины. Серия испытаний показала, что решение позволяет снизить распространение пламени и скорость горения. Об этом сообщается в статье, опубликованной журнале Nanoscale Advances.

Авторами разработки являются Абиманнан Сетураджаперумал, Анага Манохар, Аргья Банерджи, Ишварайя Варрла (Институт науки и технологий SRM, Индия), Хао Ван (Университет Южного Квинсленда, Австралия) и Костя (Кен) Остриков (Квинслендский технологический университет, Австралия).

Как отметили изобретатели, обычные огнезащитные покрытия эффективны для снижения скорости распространения пламени, но у них есть недостаток. При горении материалов выделяются токсичные газы, опасные для климата и окружающей среды. Ученые попытались решить проблему, создав экологичное и эффективное покрытие для защиты дерева.

В качестве компонентов они взяли вермикулит, эпоксидную смолу, ацетон и отвердитель. Материал получили путем диспергирования нанолистов вермикулита в эпоксидной смоле с последующей обработкой ультразвуком в ванне в течение 30 минут. Затем добавили отвердитель и снова обработали смесь ультразвуком в течение получаса. Суспензию наносили на дерево тонкой кистью.

Огневые испытания проводили по стандарту UL-94. Для этого деревянные стержни длиной 10 см и диаметром 10 мм обжигали на подставке. Образец без покрытия команде пришлось тушить самостоятельно. Стержень, покрытий материалом, потух за 10 секунд.

«На образце вермикулитовых нанолистов с эпоксидным покрытием пламя распространялось только по 4% деревянного стержня после первого зажигания. Этот более благоприятный временной интервал показывает, что покрытие может удерживать статическое пламя в течение более длительного времени, создавая физический барьер для распространения», – отмечается в статье.

Таким образом, использование вермикулита позволяет получить экологичный продукт, отличающийся низкой стоимостью, сверхнизкой теплопроводностью и высокими огнезащитными свойствами.