В МГСУ запатентовали строительный блок повышенной огнестойкости

Сотрудники «Национального исследовательского Московского государственного строительного университета» (НИУ МГСУ) запатентовали строительный блок. Конструкция обладает повышенной огнестойкостью.

Авторами изобретения являются доцент кафедры технологии вяжущих веществ и бетонов, кандидат технических наук Михаил Бруяко и автор одного из лучших проектов конкурса «Молодежные инновации» (прошел на Международной научной конференции «Строительство – формирование среды жизнедеятельности» (FORM2021) Александра Мельниченко.

Как сообщается в патенте, опубликованном на днях, 15 июля, на ресурсе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, изобретение представляет собой многослойный строительный блок. Он состоит из трех слоев: центральный и два наружных. Центральный слой изготовлен из материала конструкционно-теплоизоляционного назначения, в его составе –древесный наполнитель. Наружные слои состоят из интеркалированного графита, графитового волокна и жидкого стекла. Компоненты внешних слоев как раз и придают повышенную огнестойкость.

«Жидкое стекло совместно с интеркалированным графитом придают блоку огнезащитные свойства за счет способности при воздействии высоких температур вспучиваться и формировать пористый огнезащитный слой. Образовавшаяся пена покрывает защищаемую поверхность, изолируя очаг пожара. Для защиты требуется нанесение нескольких миллиметров покрытия, которое под действием огня превратится в слои пены толщиной несколько сантиметров. Центральный слой обеспечивает блок экологической безопасностью», – отмечается в патенте.

Интеркалированный графит обладает температурой вспучивания от 160 градусов по Цельсию и кратностью вспучивания от 250 раз.

Чтобы изготовить блок, нужно заложить последовательно в форму наружный, центральный и наружный слой. Все слои отдельно после укладки подвергнуть вибропрессованию.

При изготовлении многослойного строительного блока в форму последовательно закладывают наружный слой, центральный слой и наружный. Все слои отдельно после укладки подвергают, что придает блоку высокий коэффициент уплотнения и как следствие – прочность, а также повышается коэффициент сцепления между слоями. Кроме того, вместо древесного наполнителя можно использовать арболит, фибролит или ксилотит.