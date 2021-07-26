Кабмин вносит изменения в закон «О пожарной безопасности»

Правительство России предложило внести поправки в Федеральный закон «О пожарной безопасности». Изменения касаются деятельности пожарной охраны, сообщается в документах, опубликованных базе «Системы обеспечения законодательной деятельности».

Законопроект был внесен в Госдуму 23 июля и направлен в комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Как отмечается в пояснительной записке, предполагается внести поправки в статьи 6 и 18. Кабмин предложил исключить положения о региональных центрах по делам ГО и ЧС из-за ликвидации этих подразделений в МЧС России, уточнить сферы деятельности ведомственной и частной пожарной охраны, наделить организации, охраняемые объектовыми и специальными подразделениями федеральной противопожарной службы, правом по их обеспечению за свой счет имуществом, закрепить за МЧС России полномочия по выдаче справки и пожаре.

Кроме того, предусматривается возможность отсрочки вступления в силу положений, которые конкретизируют сферы деятельности ведомственной и частной пожарной охраны. Это необходимо для «недопущения возникновения дополнительных издержек государственных корпораций и стратегических обществ».

В конечном счете, как сообщается в пояснительной записке, изменения позволяет повысить безопасность жителей и объектов.

С полным текстом законопроекта вы можете ознакомиться на «Огнепортале».