МЧС России дополнит Положение о госпожнадзоре

МЧС России вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре». Документ 23 июля был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту, власти предлагают установить ключевые показатели деятельности при выполнении госпожнадзора. Они напрямую связаны с порядком и критериями отнесения объектов к определенной категории риска.

«В качестве ключевых показателей деятельности определены показатели тяжести потенциальных негативных последствий пожаров для соответствующих групп объектов защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности», – говорится в пояснительной записке.

Общественное обсуждение проекта документа завершится 12 августа. Предложения можно отправлять на адрес: oonpb@yandex.ru. Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

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Напомним, МЧС России в конце декабря 2020 года выносило на общественное обсуждение четыре нормативных акта, касающихся работы госпожнадзора.