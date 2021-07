Ученые повысили огнестойкость углеволокна при помощи соли

Группа ученых Университета Небраски-Линкольна и Университет Бордо нашла простой способ повысить огнестойкость углеродного волокна. Для этого достаточно поваренной соли, сообщает издание New Atlas.

Углеродное волокно обладает высокой термостойкостью и способно выдержать температуру до 800 градусов по Цельсию. Однако под воздействием экстремальных температур оно вступает в реакцию с кислородом и горит, что приводит к разрушению материала. Ученые во главе с Юнфэном Лу решили эту проблему при помощи подручного средства. Ранее они занимались разработкой более огнестойких форм углеродного волокна. Правда, для этого требовалось дорогостоящее оборудование и сложные многоступенчатые процессы. Поэтому команда нашла простое и дешевое решение.

«Плавление происходит при температуре 982 градуса по Цельсию. После того, как кристаллы соли превращаются в жидкость, в смесь добавляются порошки титана и хрома, прежде чем в качестве последнего штриха будут добавлены углеродные волокна. Это вызывает химическую реакцию, которая приводит к образованию защитного покрытия с тремя отдельными слоями из-за различного поведения и реакций материалов в расплавленной солевой смеси», – говорится в сообщении издания.

В ходе экспериментов группа обжигала материал в кислородно-ацетиленовой горелке при температуре 1200 градусов по Цельсию. Исследование показало, что тройное покрытие, состоящее из карбида хрома и карбида титана, обеспечивает большую защиту, чем однослойное. Сами волокна при этом полностью сохраняли свою структуру.

Результаты своей работы группа ученых опубликовала в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.