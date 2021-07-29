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Полностью подтверждено соответствие систем «ЕТ МЕТАЛЛ» и «ЕТ ПРОФИЛЬ» Техническому регламенту ЕАЭС 043-2017

Наталья Кузнецова 11 часов назад В России, На правах рекламы, Новости

АО «ТИЗОЛ» завершил полный цикл работ по подтверждению соответствия огнезащитных систем «ЕТ МЕТАЛЛ» и «ЕТ ПРОФИЛЬ» в рамках требований ТР ЕАЭС 043/2017.

В рамках этих работ были:

  • Разработаны техрегламенты:

— № 08621635-МК-2021 на конструктивный  способ  огнезащиты металлических конструкций системой «ET МЕТАЛЛ»

— № 08621635-МКП-2021 на конструктивный  способ огнезащиты  металлических  конструкций системой «ET ПРОФИЛЬ»

  • Проведены десятки огневых испытаний по ГОСТ Р 53295:

— систем «ЕТ МЕТАЛЛ» с плитами огнезащитными теплоизоляционными EURO-ЛИТ 150, толщиной от 30 до 60 мм

— систем «ЕТ ПРОФИЛЬ» с  материалами базальтовыми огнезащитными рулонными фольгированными (МБОР-Ф)  толщиной от 5 до 26 мм

Огнезащитные системы монтировались на различные металлоконструкции: от уголка № 5 ГОСТ 8509 (приведённая толщина 1,5 мм)  до двутавра 50Ш3 ГОСТ 26020 (приведённая толщина 9,42 мм).

Огневые испытания проходили в трёх аккредитованных испытательных центрах.

  • Проведен инспекционный контроль производства двумя аккредитованными органами по сертификации.
  • Проведены идентификации всех материалов, входящих в огнезащитные системы  методом термического анализа (ГОСТ Р 53293) на оборудовании двух экспертных организаций.

По результатам огневых испытаний разработаны инструкции по определению необходимых толщин плит EURO-ЛИТ 150 и МБОР Ф.  В инструкциях дана зависимость толщин вышеуказанных огнезащитных материалов от требуемой огнестойкости и расчётной критической температуры от 350 до 700оС.

С полученными разрешительными документами можно ознакомиться на нашем сайте в разделах «ЕТ МЕТАЛЛ» и «ЕТ ПРОФИЛЬ» (вкладка «Сертификаты»).

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