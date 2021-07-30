В Москве огонь охватил склад на площади 2000 квадратных метров

На юго-востоке Москвы сегодня ночью произошел крупный пожар. При тушении возгорания ожоги получили двое пожарных.
Как сообщает ГУ МЧС России по Москве, сигнал о возгорании на улице Перерва, 11, поступил в Центр управления в кризисных ситуациях 30 июля в 00:17 по местному времени. В 04:00 пожар был локализован, в а 04:52 – ликвидирован. На месте работали вертолеты и пожарно-спасательные подразделения. Общая площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.
Как уточняет ТАСС, поначалу площадь возгорания в двухэтажном складе не превышала 300 «квадратов», а затем выросла до 400. Внутри здания наблюдалось сильное задымление. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Источник в экстренных службах сообщил, что двое пожарных получили ожоги, но госпитализация им не потребовалась.
Черный дым пожара, как сообщает 360 tv, был виден из соседних микрорайонов. Местных жителей разбудил рев вертолетов. Винтокрылые машины пролетали очень низко над домами каждые 3-5 минут.
На место происшествия выехал начальник главка МЧС Сергей Желтов. Сейчас специалисты выясняют причины пожара.
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