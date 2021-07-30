В Москве огонь охватил склад на площади 2000 квадратных метров

На юго-востоке Москвы сегодня ночью произошел крупный пожар. При тушении возгорания ожоги получили двое пожарных.

Как сообщает ГУ МЧС России по Москве, сигнал о возгорании на улице Перерва, 11, поступил в Центр управления в кризисных ситуациях 30 июля в 00:17 по местному времени. В 04:00 пожар был локализован, в а 04:52 – ликвидирован. На месте работали вертолеты и пожарно-спасательные подразделения. Общая площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.

Как уточняет ТАСС, поначалу площадь возгорания в двухэтажном складе не превышала 300 «квадратов», а затем выросла до 400. Внутри здания наблюдалось сильное задымление. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Источник в экстренных службах сообщил, что двое пожарных получили ожоги, но госпитализация им не потребовалась.

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Черный дым пожара, как сообщает 360 tv, был виден из соседних микрорайонов. Местных жителей разбудил рев вертолетов. Винтокрылые машины пролетали очень низко над домами каждые 3-5 минут.

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На место происшествия выехал начальник главка МЧС Сергей Желтов. Сейчас специалисты выясняют причины пожара.

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