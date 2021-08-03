В Татарстане появится завод базальтового волокна

Татарстанский Центр базальтовых технологий «Алабуга» (ЦБТ «Алабуга») построит новый завод по производству непрерывного базальтового волокна. Средства на проект выделил Фонд развития промышленности (ФРП).

Как сообщает пресс-служба ФРП, экспертный совет одобрил выделение компании льготного займа на сумму 499 млн рублей по программе «Комплектующие изделия». Она предполагает займы под 1% в первые три года и 3% на оставшийся срок на сумму от 50 до 500 млн рублей.

Мощность производства составит 5,3 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций и сроки реализации проекта не уточняются.

Добавим, ЦБТ «Алабуга», по данным Федеральной таможенной службы, зарегистрирован в мае 2019 года с уставным капиталом в 20 тыс. рублей. Компанию возглавляет генеральный директор Виталий Логунов. Учредителями ЦБТ «Алабуга» являются «Медикал Лизинг-Консалтинг» (доля 26%) и «Промторг» (владеет на 76%).