В Ростове-на-Дону 9 сентября пройдет конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

В Ростове-на-Дону 9 сентября при поддержке Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли (ФППСО) и Ассоциации «НСОПБ» пройдет конференция «Огнезащита и пожарная безопасность».

Ключевыми темами мероприятия станут повышение огнестойкости конструкций, подбор оптимальных средств огнезащиты, проблемы нормативно-правового регулирования и сертификации материалов.

Среди участников конференции – ведущие производители средств огнезащиты и эксперты.

С докладами выступят технический директор компании «Атоминопром» Константин Петерсон, аспирант АГПС МЧС России, генеральный директор «Прозаска» Сергей Антонов, инженер технического сервиса завода «Тизол» Виталий Кочнев, гендиректор ростовского «Прометея» Максим Вотин.

Руководитель подкомитета «Огнезащита» ФППСО Евгений Кузнецов расскажет об особенностях оборота средств огнезащиты в рамках ТР ЕАЭС 043/2017, председатель комитета «Пожарное оборудование, средства индивидуальной защиты и спасения» ФППСО директор АНО «Пож-Аудит» Виталий Коротких – о проблемах сертификации огнезащитных материалов. На конференции также выступят начальник адъюнктуры Уральского института ГПС МЧС России Артем Акулов и заместитель начальника отдела технического регулирования ВНИИПО МЧС России Алексей Белокобыльский.

Три причины, чтобы принять участие в конференции «Огнезащита и пожарная безопасность»:

На конференции будет обсуждаться широкий круг актуальных вопросов, касающихся только проблем конструктивной огнезащиты конструкций (сертификация, регулирование рынка, новые разработки и так далее); Это единая площадка, которая объединит проектировщиков, производителей материалов, экспертов, разработчиков нормативно-правовой документации, теоретиков и практиков; Ростов-на-Дону – один из крупнейших городов страны. Он занимает 10 место по численности населения. По данным Дом.РФ, Ростовская область сейчас находится на 9 месте в стране по темпам многоквартирного строительства. Значит, строительные и огнезащитные материалы сейчас в регионе пользуются большим спросом.

Экспертом конференции выступит полномочный представитель в Республике Крым «Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли», технический директор компании «Лаборатория “Евростиль”» Олег Ламкин.

Конференция «Огнезащита и пожарная безопасность» пройдет с соблюдением всех мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором. Безопасность участников гарантирована.

Мероприятие состоится «АМАКС Конгресс-отель». Заявки на участие в конференции принимаются до 8 сентября.