Завод РУСАЛа ищет поставщика огнезащитных материалов

«РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Хакасия) 10 августа объявил аукцион на поставку огнезащитных материалов. Общий объем закупки превышает 10 тонн.

Как сообщается в документации, опубликованной на торговой площадке «ТендерПро», предприятию требуется шесть наименований продукции. Заказ включает поставку следующих материалов: упрочняющая смесь NEODUR HE65 (8405,04 кг), праймер Korodur HB-5 (1000,06 кг), пропитка Koroseal (75,045 кг), огнезащитные составы Proterm 01 (3 тонны), «теплоизоляционный слой Proterm 01 и слой вспучивающего металла 01 для защиты стальных металлоконструкций до огнестойкости REI90» (6,6 тонны), эмаль огнезащитная «Металл-01» (4,8 тонны).

Цена контракта не уточнятся. Заказчик требует предоставить вместе с продукцией сертификаты соответствия и паспорта качества.

Заявки на участие в тендере принимаются до 17 августа. Продукцию необходимо поставить до 30 августа.