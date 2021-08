Рынок огнезащитных ЛКМ для защиты от целлюлозного пожара будет расти с темпом в 3,6%

В ближайшие четыре года мировой рынок огнезащитных вспучивающихся покрытий для защиты от целлюлозного пожара достигнет показателя 584,84 млн долларов США. Такой прогноз сделали аналитики компании ReportLinker (Франция).

В 2020 году рынок оценивался в 466,71 млн долларов США. Как ожидается, к 2025 году в среднем рост составит 8,78%, а ежегодно – 3,6%. Уже в 2021 году мировой рынок вспучивающихся огнезащитных материалов составит 507,69 млн долларов США. К 2025 году общемировой объем потребления достигнет показателя 584,84 млн долларов США.

Увеличение продаж продукции обусловлено ужесточением стандартов в сфере пожарной безопасности и требованиями к огнестойкости зданий. Также стимулом для рынка станет положительная динамика в строительной отрасли, что в совокупности приведет к повышению востребованности огнезащитных покрытий. В частности, ожидается, что с 2020 по 2025 год рынок строительства жилых домов вырастет с 3,489 млрд долларов США до 5,193 млрд.

Ключевую роль на рынке, по мнению аналитиков, играют такие компании, как: AkzoNobel, 3M, Rudolf Hensel, The Sherwin-Williams Company, PPG Industries, Nullifire, Carboline, Jotun, Hempel, Contego International Inc, Tor Coatings, Sika, No-Burn Inc, Albi Protective Coatings, Isolatek International.