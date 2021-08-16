Rockwool получил патент на новую рецептуру для связующего для минераловатных плит

Сотрудники компании Rockwool International запатентовали в России противопожарную теплоизоляцию на основе минеральной ваты. Продукт решает задачу снижения вредных выбросов и повышения степени пожарной защиты.

Патент на изобретение был зарегистрирован в Федеральном институте промышленной собственности 13 августа. Авторами новинки являются Томас Тилеман (Германия) и Томас Йельмгор (Дания).

Как правило, в качестве связующего в минераловатных изделиях используются формальдегидные смолы. Соответственно, они потенциально вредны. В то же время существуют связующие на основе сахара. Однако их недостаток заключается в том, что им для отверждения требуются высокие температуры, а это делает необходимым применение тепла в течение длительного периода. В результате увеличивается время производства.

Чтобы решить эти проблемы, изобретатели предложили использовать связующее, включающее следующие компоненты: один гидроколлоид, представляющий собой коллаген, желатин или гидролизованный желатин, дополнительно танин или фермент. Продукт также содержит эндотермический материал в виде частиц (гипс, гидроксид магния, гидромагнезит или гидроксид алюминия). Отверждение происходит при температуре от 5 до 95 градусов по Цельсию.

Испытания показали, что образец продукта имеет более низкую пиковую температуру и меньшее падение, чем аналог. Это означает, что связующее в меньшей степени способствует повышению тепловыделения на второй стороне, чем в случае образца исходного продукта. Кроме того, теплоизоляционный материал должен иметь лучшие противопожарные свойства, чем «традиционный продукт».

Материал можно принять для противопожарной защиты дверей, строительных конструкций и вентиляционных каналов.