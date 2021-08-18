Ростовский завод ТМК обновит модули пожаротушения

«Таганрогский Металлургический Завод» («ТАГМЕТ», входит в Группу ТМК) 16 августа объявил аукцион на поставку модулей пожаротушения «Буран». Предприятию требуется более 200 единиц товара.

Как сообщается в документации, опубликованной на ресурсе «Закупки Российского дивизиона ПАО ТМК», на территорию «ТАГМЕТа» в Таганрог (Ростовская область) необходимо поставить следующие виды продукции: модуль пожаротушения «Буран-2,0» МПП(Р)-2 (105 штук, производит «Эпотос»), модуль порошкового пожаротушения «Буран-8Н» настенного крепления (120 единиц) и модуль пожаротушения «Гарант-12» потолочный (20 устройств, выпускает «Этернис»).

В качестве поставщиков рассматриваются производители, посредники, официальные дистрибьюторы и сервисные компании.

Максимальная цена контракта и стоимость единицы продукции не уточняются.

Запрос предложений от участников тендера продлится до 17:00 по местному времени 1 сентября. Заказчик определит поставщика модулей пожаротушения 1 октября.