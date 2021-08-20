Федеральная служба охраны разработала проект проведения госпожнадзора на ее объектах

Федеральная служба охраны 13 августа вынесла на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении Порядка организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора на объектах органов государственной охраны и в организациях, находящихся в ведении Федеральной службы охраны Российской Федерации». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Приказ определяет процедуру и сроки проведения надзорных мероприятий, квалификационные требования к сотрудникам, осуществляющим госнадзор, порядок проведения профилактических мероприятий. Информационное обеспечение государственного надзора.

Так, согласно положению, отнесение объектов защиты к категориям риска проводится подразделениями государственного пожарного надзора, закрепленными за этими объектами. Это утверждается решением главного государственного инспектора ФСО России по пожарному надзору или его заместителя. При отсутствии решения объект считается отнесенным к категории низкого риска.

Общественное обсуждение документа завершится 27 августа. Ознакомиться с полным текстом приказа вы можете на «Огнепортале».