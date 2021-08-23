В Самаре создают пожаробезопасный аппарат ИВЛ

Студенты «Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева» и школьники создают пожаробезопасный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Устройство будет защищено от случайного возгорания, сообщает пресс-служба вуза.

Работы по созданию аппарата ИВЛ идут в рамках Всероссийской программы «Сириус. Лето: начни свой проект».

По словам аспиранта кафедры автоматических систем энергетических установок Самарского университета Дмитрия Мезенцева, как показывает практика, к пожару может приводить перегрев техники, который ведет к короткому замыканию. Программа, написанная юными разработчиками, тщательнее отслеживает и анализирует различные режимы работы устройства и предотвращает возможный перегрев его компонентов. Данные для программы собираются при помощи специального набора датчиков – ими предлагается оснастить аппарат ИВЛ. Система управления построена на доступной аппаратной платформе Arduino.

Комплектующие для изготовления устройства предоставила компания «Камоцци Пневматика» (входит в холдинг Camozzi Automation). Дмитрий Мезенцев добавил, что между «Камоцци Пневматика» и Университетом ранее было подписано соглашение о сотрудничестве. На базе кафедры автоматических систем энергетических установок уже много лет работает совместная учебно-научная лаборатория.

Напомним, в России произошло несколько пожаров из-за возгораний аппаратов ИВЛ. Так, в больнице Святого Георгия (Санкт-Петербург) в мае 2020 года при пожаре в отделении реанимации погибли пять человек.