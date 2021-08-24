Росэнергоатом покупает огнезащитные покрытия для Балаковской АЭС

«Концерн Росэнергоатом» 23 августа объявил аукцион на поставку огнезащитных покрытий для «Балаковской атомной станции». Максимальная цена контракта составляет 5,79 млн рублей с НДС 20%, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

Для защиты конструкций Балаковской АЭС требуется 19 наименований продукции – герметики и огнезащитные покрытия. Заказ включает поставку огнезащитного материала «Инзафлейм ХПС-КС» (5 наименований продукции) – общий объем составляет 56 штук, огнестойкого герметика «Инзасил ХПС» – всего 2902 штуки. Начальная максимальная цена единицы огнезащитного покрытия составляет 14,749 тыс. рублей с учетом НДС, огнестойкого герметика – 13,083 тыс. рублей, герметика объемом 0,4 кг – 407,05 рубля. Всю эту продукцию выпускает компания «Атоминопром».

Участниками тендера могут быть только малые и средние предприятия. Аукцион проходит на электронной торговой площадке «Сбербанк — АСТ». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 утра по московскому времени 2 сентября. Заказчик подведет итоги тендера 30 сентября.