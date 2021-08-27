Рогвардия вынесла на обсуждение новый приказ о проведении госпожнадзора

Росгвардия 25 августа вынесла на общественное обсуждение проект приказа «Об организации и осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах, занимаемых войсками национальной гвардии Российской Федерации». Документ представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Приказ вводит порядок проведения и организации госпожнадзора на объектах Росгвадии. В число подразделений госпожнадзора входят, как сообщается в документе, отдел ведомственной пожарной охраны Росгвардии и инспекции пожарной безопасности управлений оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии. Документ определяет права и обязанности подразделений ГПН, требования к сотрудникам пожнадзора, порядок учета объектов надзора, сроки проведения контрольных мероприятий, обжалования решений.

С введением в действие документа утрачивает силу приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 19 февраля 2019 г. № 49 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по осуществлению федерального государственного пожарного надзора на объектах войск национальной гвардии Российской Федерации»

Общественное обсуждение проекта приказа завершится 14 сентября. Ознакомиться с полным текстом документа вы можете на «Огнепортале».