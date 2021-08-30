МЧС России ввело индикаторы при проведении госпожнадзора

МЧС России утвердило индикативные показатели, применяемые при проведении государственного пожарного надзора. Приказ ведомства 27 августа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ МЧС России от 23 августа № 488 «Об утверждении индикативных показателей, применяемых при осуществлении федерального государственного пожарного надзора» был зарегистрирован 27 августа. Документ ввозит индикаторы, которые характеризуют контрольно-надзорную деятельность, применяемые для проверки хода проведения этой работы, выявления проблем, ее анализа.

Ведомство прописало 15 показателей. В частности, речь идет о количестве проведенных проверок, принятых решений об устранении контролируемых лицами нарушений, проведенных профилактических мероприятий в форме информирования, объявления предостережения, консультирования, профилактического визита, устраненных нарушений требований пожарной безопасности.

Приказ о введении индикаторов вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Напомним, ведомство вынесло на общественное обсуждение приказ об утверждении индикативных показателей при проведении госпожнадзора 24 декабря 2020 года.