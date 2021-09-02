В Санкт-Петербурге усовершенствовали огнегасящие пластины

Сотрудники предприятия «Николь» (Санкт-Петербург) усовершенствовали огнегасящую пластину на основе микрокапсулированных огнетушащих веществ. Устройство тушит возгорание быстрее аналогов.

Патент на изобретение был опубликован на Федеральном институте промышленной собственности 17 августа. Авторами новинки являются генеральный директор компании Юрий Кольцов, а также специалисты Александр Климов и Ричард Станкевич.

Разработка представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из функционального, несущего и фиксирующего слоя. Функциональный слой включает полимерную матрицу и микрокапсулы с ядром из огнетушащего вещества. В качестве термоактивируемой полимерной матрицы применяется нитроцеллюлоза-коллоксилин с содержанием азота от 10,7% до 12,2% при следующем соотношении компонентов в масс. %. Композиционный материал получают с использованием стабилизатора и пластификатора.

Такая конструкция позволяет устранить недостатки прототипов, которые остаются пассивно термоактивируемыми.

«Применение пластин с термоактивируемой полимерной матрицей значительно сокращает огневое воздействие на оборудование в защищаемом объекте, обеспечивая его сохранность», – отмечается в патенте.

Тесты показали, что время тушения возгорания новинки составляет не более 8-10 секунд, тогда как у аналогов – больше 30 секунд.