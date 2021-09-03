МЧС России разработало положение о работе договорных пожарных подразделений

МЧС России 30 августа вынесло на обсуждение приказ «Об утверждении Порядка организации деятельности договорных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы» (ФПС ГПС). Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщается в пояснительной записке к приказу, акт определяет основные функции и полномочия договорных подразделений ФПС ГПС, особенности несения службы и заключения договоров, принципы организации и осуществления деятельности.

«Принятие указанного нормативного правового акта позволит установить единые подходы к организации деятельности договорных подразделений ФПС ГПС по охране имущества организаций от пожаров, а также обеспечить одинаковые условия при выполнении (оказании) договорными подразделениями ФПС ГПС для юридических лиц одних и тех же работ и услуг», –отмечается в пояснительной записке.

Общественное обсуждение проекта приказа завершится 13 сентября. С полным текстом документа вы можете ознакомиться на Огнепортале.