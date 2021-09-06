Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2021 году
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

«Росатом» ищет разработчика СТО по огнезащитной эффективности кабельных проходок

Наталья Кузнецова 1 день назад В России, Новости

«Росатом» 2 сентября объявил открытый запрос предложений на разработку СТО (стандарт организации), касающегося определения огнезащитной эффективности кабельных проходок. Цена контракта с учетом НДС 20% составляет 5,32 млн рублей, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

Участниками тендера могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Победители конкурса обязаны разработать СТО «Единые правила определения огнезащитной эффективности кабельных проходок. Методы испытаний. Порядок приемки в эксплуатацию и эксплуатация. Порядок организации входного контроля». Работы необходимо выполнить в три этапа: провести анализ документации (эксплуатационная, ремонтная) на средства и материалы системы пассивной огнезащиты на предмет соответствия действующим в России нормативным актам – до 10 декабря 2021 года; разработать первую редакцию стандарта организации – с 11 декабря по 1 июля 2022 года; разработать окончательную редакцию СТО и согласовать с действующими АЭС – с 2 июля по 1 декабря 2022 года.

«В качестве исходных данных должна использоваться эксплуатационная, ремонтная документация, организационно-распорядительная документация, опыт строительства энергоблоков АЭС в Республике Беларусь, АЭС “Куданкулам”, в частности принятые проектом технические решения на средства и материалы системы пассивной огнезащиты (R01.KK.0.0.ET.TT.WD008)», – отмечается в документации.

Кроме того, необходимо использовать статьи 136, 137 части 4, статьи 59, 82 части 7 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.3 СП 2.13130.2020. «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и ГОСТ Р 53310-2009. «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».

Аукцион проходит на электронной торговой площадке «Электронные торговые системы». Заявки принимаются до 9 утра по московскому времени 10 сентября. «Росатом» подведет итоги тендера 30 сентября.

Тэги

Смотрите также

Росэнергоатом покупает огнезащитные покрытия для Балаковской АЭС

«Концерн Росэнергоатом» 23 августа объявил аукцион на поставку огнезащитных покрытий для «Балаковской атомной станции». Максимальная …

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2020 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал