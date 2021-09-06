«Росатом» ищет разработчика СТО по огнезащитной эффективности кабельных проходок

«Росатом» 2 сентября объявил открытый запрос предложений на разработку СТО (стандарт организации), касающегося определения огнезащитной эффективности кабельных проходок. Цена контракта с учетом НДС 20% составляет 5,32 млн рублей, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

Участниками тендера могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Победители конкурса обязаны разработать СТО «Единые правила определения огнезащитной эффективности кабельных проходок. Методы испытаний. Порядок приемки в эксплуатацию и эксплуатация. Порядок организации входного контроля». Работы необходимо выполнить в три этапа: провести анализ документации (эксплуатационная, ремонтная) на средства и материалы системы пассивной огнезащиты на предмет соответствия действующим в России нормативным актам – до 10 декабря 2021 года; разработать первую редакцию стандарта организации – с 11 декабря по 1 июля 2022 года; разработать окончательную редакцию СТО и согласовать с действующими АЭС – с 2 июля по 1 декабря 2022 года.

«В качестве исходных данных должна использоваться эксплуатационная, ремонтная документация, организационно-распорядительная документация, опыт строительства энергоблоков АЭС в Республике Беларусь, АЭС “Куданкулам”, в частности принятые проектом технические решения на средства и материалы системы пассивной огнезащиты (R01.KK.0.0.ET.TT.WD008)», – отмечается в документации.

Кроме того, необходимо использовать статьи 136, 137 части 4, статьи 59, 82 части 7 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.3 СП 2.13130.2020. «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и ГОСТ Р 53310-2009. «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».

Аукцион проходит на электронной торговой площадке «Электронные торговые системы». Заявки принимаются до 9 утра по московскому времени 10 сентября. «Росатом» подведет итоги тендера 30 сентября.