Морской регистр одобрил огнестойкую систему Chugoku Paints

Российский морской регистр судоходства одобрил использование в судостроении системы покрытий компании Chugoku Paints. Материалы можно применять для защиты палуб и внутри помещений.

Свидетельство о типовом одобрении на ЛКМ было опубликовано в базе Регистра 24 августа 2021 года. Документ действует в течение пяти лет.

Продукция представляет собой систему покрытий грунтовка Roswan QD HB + финишное покрытие Evamarine. ЛКМ предназначены для использования в качестве первичных палубных покрытий и материалов для открытых поверхностей внутри помещений. Система покрытий обладает характеристиками медленного распространения пламени и не выделяет чрезмерного количества дыма и токсичных продуктов во время пожара.

Толщина сухой пленки в один слой грунта на основе алкидной смолы составляет 30…70 мкм, финишного покрытия на основе алкидной смолы в 1-2 слоя – 25…50 мкм. Испытания продукции проходили в компании Research Institute of Marine Engineering (Токио).

Лакокрасочная продукция выпущена на заводе Chugoku Paints в Нидерландах.