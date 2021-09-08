Глава МЧС России Зиничев погиб в Норильске

Министр МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Зиничев находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Официальная причина гибели – спасение человека. По данным телеграм-канала «Борус», министр сорвался со скалы.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграмм-канале сообщила подробности гибели Евгения Зиничева:

Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом.

На момент трагедии министру было 55 лет.

Еще утром пресс-служба МЧС России сообщала о том, что во время визита в Красноярский край Евгений Зиничев вместе с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части в Норильске.

Как писал «Огнепортал», Евгений Зиничев был назначен на должность главы МЧС России 18 мая 2018 года. Он сменил на посту Владимира Пучкова.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил два факультета (экономический, финансы и кредит) Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В середине 80-х проходил срочную службу на Северном флоте на о. Новая Земля. С 1987 года служил в органах государственной безопасности СССР, затем – в государственной охране и службе безопасности президента РФ Владимира Путина.

С 2014 по 2015 год Зиничев занимал должность заместителя руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России, с июня 2015 по июль 2016 – пост начальника управления ФСБ РФ по Калининградской области, затем стал главой региона. С октября 2016 года по май 2018 трудился заместителем директора ФСБ.