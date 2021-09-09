Правительство РФ ввело требования по оснащению зданий системами пожаробезопасности

Правительство России ввело требования по оснащению зданий установками пожаротушения и системами оповещения. Постановление кабмина от 1 сентября 2021 года №1464 было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 7 сентября.

Документ «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует в течение пяти лет. Он распространяется на здания, пожарные отсеки, сооружения, помещения, введенные в эксплуатацию либо проектная документация на которые направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Постановление предусматривает критерии по оснащению зданий установками автоматического пожаротушения и системой пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации при пожаре, а также классификацию оборудования.

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