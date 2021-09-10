Начальник отдела ВНИИПО рассказал о техрегулировании ТР ЕАЭС 043/2017

Начальник отдела технического регулирования ВНИИПО МЧС России Алексей Белокобыльский 9 сентября на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» в Ростове-на-Дону рассказал техническом регулировании в сфере пожарной безопасности Евразийского экономического союза.

Белокобыльский рассказал о ситуации в нормативно-правовом регулировании внутри России. Так, в 2020 году ряд сводов правил претерпел изменения. В частности, речь идет о СП 1.131.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Также сейчас на рассмотрении в Госдуме находится проект по внесению поправок в ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Одновременно идет процесс по разработке нормативов в поддержку ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». Программа по разработке стандартов включает 104 ГОСТа, из них 84 закреплены за Россией, 16 – за Белоруссией. Такое распределение связано с количеством производителей, продукцией, масштабами рынков. По состоянию на 1 сентября разработаны 98 проектов ГОСТ.

Базовый документ применения регламента насчитывает 241 стандарт, содержащих требования. По словам, Алексея Белокобыльского, большинство требований носит декларативный характер.

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