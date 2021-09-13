В Ростове-на-Дону состоялась конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

В Ростове-на-Дону 9 сентября при поддержке Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли (ФППСО) и ВНИИПО МЧС России прошла конференция «Огнезащита и пожарная безопасность». Главными темами мероприятия стали проблема фальсификата на рынке огнезащиты, повышения пожарной защиты объектов и техническое регулирование в рамках ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

Экспертами конференции выступили полномочный представитель в Республике Крым «Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли», технический директор компании «Лаборатория “Евростиль”» Олег Ламкин, руководитель подкомитета «Огнезащита» ФППСО Евгений Кузнецов и генеральный директор ростовского завода «Прометей» Максим Вотин.

Олег Ламкин, анонсируя одно из выступлений, отметил, что конференции «Огнепортала» давно приобрели статус не просто конференций, а научно-технических конференций. Впервые на ней будут представлены результаты диссертационного исследования.

Выступления участников открыл менеджер по продуктам проектного направления «огнезащита» компании «Сен-Гобен» (Москва) Николай Ильницкий. Он рассказал об истории компании, городах, где расположены предприятия, и огнезащитной продукции.

Ее основу составляют материалы на основе гипса и минеральной ваты. Так, в 2019 году «Сен-Гобен» выпустил на рынок негорючие плиты Gyproc-Fire. В качестве перспективных решений рассматриваются кабельные проходки.

Тему повышения пожаробезопасности при помощи конструктивной огнезащиты продолжил дебютант конференции, инженер технического сервиса уральского завода «Тизол» Виталий Кочнев. Он подчеркнул, что один из важных аспектов при производстве продукции компании – экологичность. Кочнев рассказал об основных решениях для огнезащиты зданий сооружений.

Речь идет, в частности, о базальтовом картоне, огнезащитном составе «Плазас», огнезащитных цилиндрах EURO-ШЕЛЛЛ, системах «ЕТ ВЕНТ», «ЕТ БЕТОН», «ЕТ ПРОФИЛЬ» и «ЕТ МЕТАЛЛ». Продукция компании применяется от Санкт-Петербурга до острова Русский на Дальнем Востоке.

Технический директор столичной компании «Атоминопром» Константин Петерсон рассказал об основных направлениях применения огнезащиты его предприятия. По словам Петерсона, 90% выпускаемой продукции предназначено для строительства атомных электростанций и 10% для гражданского строительства. Сейчас у компании стоит задача по развитию рынка гражданского строительства. Для этого сегмента «Атоминопром» предлагает широкий ассортимент продукции – огнестойкие пены, герметики, кабельные проходки, огнезащитные покрытия для кабелей.

Заместитель директора местной компании «Прометей» Николай Щербаков оценил перспективы нанесения огнезащитных материалов на заводах металлоконструкций (ЗМК). Он отметил основные достоинства этой технологии и проблемы, возникающие при покраске конструкций на стройплощадке. В последнем случае, по его словам, расходы на нанесение и материалы увеличиваются в разы. При нанесении огнезащиты на ЗМК возможны досрочная сдача объекта и гарантия качества системы покрытий.

Евгений Кузнецов во время своего выступления поднял несколько острых тем: техрегулирование в рамках ТР ЕАЭС 043/2017, борьба с фальсификатом и сертификация.

Кузнецов отметил, что при выполнении работ и планировании мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах нужно учитывать, что с 1 июля 2021 года все средства обеспечения пожаробезопасности, которые не подтвердили свое соответствие ТР ЕАЭС 043-2017, вне закона. Возможно их применение, если они выпущены до этого периода и их срок годности не истёк. Кроме того, 90% средств огнезащиты не подтвердили свое соответствие ТР 043.

Проблему техрегулирования в рамках ЕАЭС продолжил начальник отдела технического регулирования ВНИИПО МЧС России Алексей Белокобыльский. Он рассказал о ситуации с разработкой нормативов в поддержку ТР ЕАЭС 043/2017 и возникающих при этом проблемах. К 1 сентября 2021 года разработано 98 проектов ГОСТ из 104, предусмотренных программой. Два стандарта не были включены в перечень: ГОСТ 34634-2020 «Порошки огнетушащие специального назначения. Общие технические требования. Методы испытаний» и ГОСТ 34714-2021 «Установки пенного пожаротушения. Устройства генерирования компрессионной пены. Общие технические требования». На днях, 23 сентября, состоится заседание консультативного комитета, на котором будут рассматриваться изменения в перечень, состоится 23 сентября.

Также предлагается национальные стандарты оставить со сроком 1 июля 2023 года. Новые стандарты включить с возможностью досрочного применения ГОСТ.

Алексей Белокобыльский сообщил, что ВНИИПО разработал 8 межгосударственных стандартов, один из которых касается средств огнезащиты для железобетонных конструкций.

«По всем 8 получен отрицательный результат от Республики Беларусь. Сейчас обозначенные замечания и предложения ломают всю нашу работу. Мы не можем принять эти замечания. Если мы их примем, то наш российский рынок это не устроит категорически. Особенно это касается железобетона, потому что там замечания наиболее принципиальны. Мы могли бы рассмотреть эти замечания и предложения Беларуси, дабы не ставить наших производителей в зависимость от интересов другого рынка», – заявил эксперт.

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Генеральный директор компании «Прозаск» (Москва), аспирант АГПС МЧС России Сергей Антонов рассказал о методологических проблемах обеспечения огнестойкости объектов защиты. В качестве примера он привел сравнительные испытания двух огнезащитных плит на огнезащитную эффективность по бетону. Из этого Антонов сделал неутешительный вывод: огнезащитные материалы с высочайшей огнезащитной эффективностью иногда практически не повышают огнестойкость конструкций.

Полномочный представитель ФППСО (Ростов-на-Дону) Алексей Мартынов представил результаты своего исследования – экспресс-методы анализа огнезащитных покрытий на строительной площадке. Он отметил, что на рынке существуют три вопроса: фальсификат, некачественные строительные материалы и что с ними делать. Отсутствие проверки огнезащитных свойств покрытия на этапе контроля дает возможность фальсификаций. Как результат – покрытие не выполняет функцию огнезащиты. Алексей Мартынов предложил использовать следующие методы: точечного вспучивания покрытия, измерения прочности пенококса и условной адгезии пенококса.

Олег Ламкин по этому поводу отметил, что Мартынов первым предложил объединить разные методы в одну систему. Это полезно для защиты своего бизнеса.

Начальник нормативно-технического управления ижевского завода «НОРТ» Риназ Каримов поднял проблему фальсификата на рынке огнезащиты. Поводом послужили участившиеся обращения от различных государственных органов с просьбой дать заключение об используемых составах «НОРТ». Проведя расследование, компания выявила факт производства и реализации ее продукции в Екатеринбурге одной из организаций. Речь шла не только об огнезащите «Пирилакс», но и строительно-декоративных материалах. Материалы продавались по цене в несколько раз ниже, чем у оригинального производителя.

Олег Ламкин предложил Каримову объединить усилия по борьбе с контрафактом и фальсификатом с Евгением Кузнецовым.

Конференция закончилась свободным обсуждением актуальных вопросов, касающихся повышения пожаробезопасности зданий и сооружений.

Материалы конференции: