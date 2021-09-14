Финская компания запатентовала огнезащитный состав для древесины

Сотрудники компании Palonot (Финляндия) Яри Кукконен и Тимо Ниссинен запатентовали в России варианты огнезащитной композиции для обработки изделий из древесины. Патент на новинку был опубликован на Федеральном институте промышленной собственности 2 сентября.

Как отмечается в патенте, известные композиции для защиты дерева обладают рядом недостатков. В частности, при хранении изделий и испарении продукта наблюдается отчетливый запах аммиака, ослабление механических и физических свойств древесины, использование веществ, запрещенных в ЕС.

Химики предложили 44 варианта композиций, основная из которых состоит из следующих компонентов: водный раствор бисфосфоната, выбранного из 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты, алканоламина и, необязательно, щелочного агента. Композиция имеет рН в диапазоне от 3,0 до 9,0. Ее можно получить смешиванием 30-50 мас. ч. 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты; от 1 до 10 мас. ч. алканоламина или его смеси.

«Обработанная древесина наделена превосходной огнестойкостью без образования дыма и выделения аммиака: обработанное огнезащитным составом изделие из древесины в соответствии с настоящим изобретением соответствует наиболее требовательному классу огнестойкости B-s1, d0, например, в зоне стран ЕС», – говорится в патенте.

Композиции практически не имеют запаха аммиака, обладают увеличенным сроком хранения и хорошей стабильностью. Состав можно наносить путем пропитки под давлением, иммерсионной пропитки, распылением или с помощью валика, покраской или другой линии обработки поверхности.