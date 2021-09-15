Axalta представила огнестойкое порошковое покрытие

Axalta разработала покрытие для защиты аккумуляторов и двигателей электромобилей. Новинку она представляет на выставке The Battery Show North America (проходит в США с 14 по 16 сентября), сообщает компания.

Продукт Plascoat PPA571ES FR представляет собой термопластичное порошковое лакокрасочное покрытие. Оно обеспечивает защиту от огня, коррозии, электрических и механических повреждений. Покрытие является огнестойким (самозатухающим) и защищает конструкцию батареи в случае пожара. Технические особенности порошкового покрытия не раскрываются.

Как отмечает Axalta, в условиях увеличения мирового спроса на электромобили автомобильные компании разрабатывают и покупают решения по обеспечению электропитания транспорта. Поэтому для электродвигателей, аккумуляторов и компонентов трансмиссии электромобилей требуется защитное покрытие для поддержания оптимальных температур, снижения риска возгорания и коррозии, а также для предотвращения электромагнитных помех. Одним из решений является новое порошковое покрытие.

Помимо этого материала Axalta также представляет решения для защиты элементов аккумуляторов, диэлектрическую и противопожарную защиту аккумуляторных шкафов. В ассортимент входят огнестойкие и гальванические покрытия, литейные смолы, термореактивные и термопластичные порошковые материалы.