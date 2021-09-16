Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2021 году
Фото: https://zavod-prommet.ru/Ямбургское месторождение

«Газпром комплектация» покупает системы пожаробезопасности для объекта на Ямале

Наталья Кузнецова 1 день назад В России, Новости

Компания «Газпром комплектация» 13 сентября объявила аукцион на поставку систем пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения для реконструируемого объекта на Ямале. Компания планирует потратить на поставку продукции максимум 139 млн рублей с учетом НДС.

Как сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок, оборудование необходимо для реализации проекта «Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ». Компании требуются следующие агрегаты: «Система автоматическая пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения УКПГ-5» (цена с учетом НДС составляет 69,7 млн рублей) и «Система автоматическая пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения АСПСКЗиПТ УКПГ-6» (за 69,4 млн) – по одному комплекту. Производитель значения не имеет. Допускается поставка эквивалентов товара при условии, что они не уступают по техническим и эксплуатационным характеристикам.

Вместе с оборудованием нужно предоставить сертификаты соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ на конкретный или типовой вид товара, соответствия РФ – для продукции импортного производства, экологический сертификат предприятия-изготовителя и сертификат качества.

Оборудование по плану необходимо поставить к 31 марта 2022 года в Новый Уренгой.

Аукцион проходит на электронной торговой площадке «Газпромбанка». Заявки от участников тендера принимаются до 09:30 по московскому времени 21 сентября. «Газпром комплектация» подведет итоги конкурса 29 сентября.

 

Тэги

Смотрите также

Росэнергоатом объявил мониторинг цен на поставку огнезащитных ЛКМ

«Концерн Росэнергоатом» (Ленинградская область, город Сосновый Бор) 25 августа объявил мониторинг цен на поставку огнезащитных …

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2020 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал