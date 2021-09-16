«Газпром комплектация» покупает системы пожаробезопасности для объекта на Ямале

Компания «Газпром комплектация» 13 сентября объявила аукцион на поставку систем пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения для реконструируемого объекта на Ямале. Компания планирует потратить на поставку продукции максимум 139 млн рублей с учетом НДС.

Как сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок, оборудование необходимо для реализации проекта «Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ». Компании требуются следующие агрегаты: «Система автоматическая пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения УКПГ-5» (цена с учетом НДС составляет 69,7 млн рублей) и «Система автоматическая пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения АСПСКЗиПТ УКПГ-6» (за 69,4 млн) – по одному комплекту. Производитель значения не имеет. Допускается поставка эквивалентов товара при условии, что они не уступают по техническим и эксплуатационным характеристикам.

Вместе с оборудованием нужно предоставить сертификаты соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ на конкретный или типовой вид товара, соответствия РФ – для продукции импортного производства, экологический сертификат предприятия-изготовителя и сертификат качества.

Оборудование по плану необходимо поставить к 31 марта 2022 года в Новый Уренгой.

Аукцион проходит на электронной торговой площадке «Газпромбанка». Заявки от участников тендера принимаются до 09:30 по московскому времени 21 сентября. «Газпром комплектация» подведет итоги конкурса 29 сентября.