ВНИИПО МЧС России разработал новые ГОСТы по оборудованию противодымной защиты

Сотрудники ВНИИПО МЧС России разработали первые редакции двух проектов национальных стандартов, посвященных оборудованию противодымной защиты. Документы вынесены на общественное обсуждение.

Как сообщается на ресурсе института, речь идет о следующих стандартах: ГОСТ Р «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Клапаны избыточного давления. Методы испытаний на огнестойкость» и ГОСТ Р «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Обратные клапаны. Метод испытаний на огнестойкость».

Оба документа были разработаны для обеспечения выполнения положений ФЗ №123«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и для установления в национальных стандартах требований к методам испытаний на огнестойкость технических средств, которые отсутствуют в ТЕ ЕАЭС 043/2017«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

Общественное обсуждение документов продлится до 20 ноября 2021 года. Замечания и предложения разработчикам стандартов можно направлять на адрес: 3.2.3@vniipo.ru.

С полными текстами ГОСТов вы можете ознакомиться на «Огнепортале»: