Общественники предложили ввести наказание за фальсификат

Общественный совет при Министерстве строительства и ЖКХ России предложил ввести уголовное и административное наказание за производство и продажу фальсифицированных строительных материалов. Об этом 20 сентября сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

Свое предложение общественники направили в Минстрой. В рамках инициативы предлагается ввести в ФЗ №183 «О техническом регулировании» понятие «фальсифицированная промышленная продукция», а в КоАП и УК РФ — наказание за ее обращение.

Представители общественного совета отмечают опасность такой продукции. Сейчас, по их данным, около 25% используемых стройматериалов в России – это фальсификат. По данным комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий при общественном совете Минстроя, доля герметиков составляет 35-40%, сухих строительных смесей — 30–40%, в электротехнической отрасли – более 50%.

Председатель комиссии по вопросам развития индустрии стройматериалов и технологий и промышленного строительства общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев отметил, что фальсификат вводит в заблуждение потребителя. Продукция при этом может обладать непредсказуемыми свойствами, а это прямая угроза потребителям и обществу в целом. Поэтому общественники и предложили закрепить это определение на законодательном уровне.

Эксперт комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое, зампредседателя общественного совета Росстандарта, гендиректор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко, в свою очередь, напомнил, что по данным проведенного расследования, в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово применяли электросистемы, изготовленные с нарушениями.

Сейчас в России законодательно закреплено универсальное понятие контрафактной продукции (подделки под чужим брендом), но отсутствует определение фальсификата. Поэтому, как отметил Владислав Ткаченко, не применяется наказание за производство и продажу товара ненадлежащего качества.