В Иваново создадут производство пряжи для огнестойких тканей

Предприятие «Родники-Текстиль» (Иваново) планирует запустить производство арамидной пряжи для изготовления ткани с огнестойкими свойствами. Проект будет реализован на базе особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Иваново».

Как сообщает правительство Ивановской области, на днях зампред кабмина РФ Юрий Трутнев подписал протокол по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах. В частности, документ предусматривает создание зоны ОЭЗ «Иваново». На начальном этапе для этой зоны заявлено пять инвестиционных проектов в сфере легкой промышленности, среди них – от комбината «Родники-Текстиль».

Компания намерена открыть импортозамещающее производство арамидной пряжи мощностью более 3 тыс. тонн в год.

«Первый выпуск продукции запланирован на осень 2022 года. Основные поставки будут ориентированы на российский рынок, порядка 20% – на экспорт в страны Евразийского экономического союза и Европы», – отмечается в сообщении правительства.

Объем инвестиций в проект превышает 900 млн рублей. На новом производстве появится более 80 новых рабочих мест.