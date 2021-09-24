В Ульяновской области запустят производство импульсных противопожарных установок

Компания «Айфэкс Технологии» планирует запустить в Ульяновске производство импульсного противопожарного оборудования. Объем инвестиций в проект составит около 100 млн рублей, сообщает издание ulpravda.ru.

Импульсная противопожарная система IFEX – разработка компании IFEX Teсhnolodgies. Она была создана в Германии в 1994 году и сейчас используется в десятках стран мир. В России ее производство планирует организовать резидент на территории портовой особой экономической зоны «Ульяновск» «Айфэкс Технологии».

По словам генерального директора компании Андрея Классена, переносное противопожарное устройство позволяет быстро реагировать на возгорание. Оно борется с огнем с помощью пены и воды.

«С помощью сжатого воздуха мы разгоняем в огнетушителе воду до скорости 430 км в час. Благодаря этому достигаются два эффекта: во-первых, за счет сопротивления воздуха вода расцепляется на микрокапли, увеличивая в разы объем охлаждающей поверхности. Во-вторых, за счет скорости выстрела микрокапли попадают в самый центр очага огня, забирая энергию изнутри», – сказал Андрей Классен.

Компания для сбора оборудования арендовала площадку в 1800 м2. Предприятие будет выпускать локальные, ручные и передвижные установки. В планах – производство около 600 ручных систем пожаротушения в год, передвижных установок – порядка 500. Сроки реализации проекта не уточняются.