Пожарные более 6 часов боролись с возгоранием в Черноголовке

В Подмосковье пожар уничтожил ангар на площади 3 тыс. м2. Спасатели предотвратили распространение огня на соседнее здание.

Как сообщает ГУ МЧС России по Московской области, сигнал о возгорании в городе Черноголовка поступил на пульт спасателей в 23:20 по местному времени 22 сентября. По указанному адресу горело одноэтажное металлическое офисно-складское здание, похожее на ангар. Размеры объекта – 24х150 м, высота 15 м.

К моменту прибытия первого подразделения из-под кровли здания шел дым. Внутри все было в дыму. Площадь горения составляла 3 тыс. м2. Была угроза распространения огня на соседнее трехэтажное здание.

В 3 часа ночи 23 сентября было объявлено о локализации пожара, в 06:05 – о ликвидации открытого огня.

По официальным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Ведомство привлекло к тушению пожара 90 человек и 32 единицы техники.

Сейчас эксперты выясняют причину возгорания.

Добавим, в этом здании располагаются конструкторское бюро «СКБ Электронного Приборостроения», научно-техническое предприятие «Индустриальные Системы», торговые компании и интернет-провайдер.