В Москве горело общежитие Военного университета

В Москве сегодня ночью произошел пожар в общежитии Военного университета Министерства обороны на Комсомольском проспекте. В здании обрушилась кровля.

Как сообщает ГУ МЧС России по Москве, сигнал о возгорании поступил в Центр управления кризисными ситуациями в 02:01. Его обнаружила дежурная служба объекта. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что горит кровля трехэтажного общежития. В 05:22 было объявлено о локализации пожара, а спустя полчаса – о ликвидации.

Поначалу площадь возгорания, как уточняет ТАСС, составляла 100 м2. Затем она увеличилась в 10 раз до 1000 м2. Из общежития были эвакуированы около 100 человек. Поэтому никто не пострадал.

Пожару был присвоен повышенный третий ранг сложности. Тушение огня осложнялось спецификой здания. Оно старой постройки, имеет деревянные перекрытия и пустоты. Кроме того, пожарным мешало работать плотное задымление. Собеседник агентства сообщил, что началось обрушение кровли. Огонь интенсивно распространялся по крыше и третьему этажу. Кроме того, с третьего этажа эвакуировали оружейную комнату.

Для ликвидации возгорания спасатели задействовали порядка 120 сотрудников и 29 единиц техники. По периметру здания были установлены 9 подъемных механизмов.