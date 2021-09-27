МЧС России меняет форму одежды

МЧС России вносит изменения в форму сотрудников. Об этом следует из приказа ведомства «Об утверждении Описания предметов форменной одежды и знаков различия по специальным званиям сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы».

Документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 21 сентября. Акт признает утратившим силу приказ МЧС России от 10 августа 2017 г. № 335 «Описание предметов форменной одежды и знаков различия по специальным званиям сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2017 г., регистрационный № 48110) с учетом изменений, внесенными приказом МЧС России от 23 декабря 2019 года.

«Проектом приказа утверждается описание предметов форменной одежды сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, предусмотренных нормами снабжения, утвержденными постановлением Правительства, с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. ‎№ 1368 “некоторых вопросах вещевого обеспечения в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы”», – сообщается в пояснительной записке.

Как следует из приказа временно исполняющего обязанности министра Александра Чуприяна, увеличивается число описаний формы на единицу. В частности, документ увеличивает количество видов зимних шапок с одной до трех – две из каракуля и одна из овчины, вводит для высшего начальствующего состава кожаную куртку черного цвета дополнительно к зимней темно-синей. Из формы исключены зимний темно-синий комбинезон, шерстяная куртка серо-синего цвета для старшего и среднего начальствующего состава, и ряд других предметов.

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