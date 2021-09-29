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Фото: 2gis.com

Компания «ТГК-11» потратит на обслуживание систем пожаротушения почти 22 млн рублей

Наталья Кузнецова 10 часов назад В России, Новости

«Территориальная генерирующая компания № 11» (Омск, «ТГК-11», входит в «Интер РАО») 27 сентября начала прием заявок на участие в конкурсе по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. Контракт действует с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024.

Как сообщается в документации, опубликованной на площадке «ТЭК-Торг», начальная цена составляет 21,9 млн рублей без НДС. В эту сумму входит выполнение следующих работ: внешний осмотр оборудования, контроль рабочего положения индикаторов, выключателей и переключателей – один раз в неделю, проверка работоспособности путем контроля при имитации пожара, очистка корпусов, контроль выходного напряжения и емкости батарей, проверка исправности органов управления – раз в квартал, работы планово-предупредительного характера для поддерживания системы в работоспособном состоянии – при необходимости, но не реже одного раза в месяц, измерение сопротивления защитного и рабочего заземления  – дважды в год (май и ноябрь), проверка аккумуляторов – раз в месяц, измерение сопротивления изоляции электрических цепей – раз в год.

В зону обслуживания входят, в частности, приборы «Сигнал 20П», извещатели ИПР-3су и ДИП-3су, световые оповещатели НБО-12В-01к, извещатели пламени «Спектрон 401», звуковые оповещатели «Маяк-24-3М», модули пожаротушения «Импульс-20».

Заявки принимаются до 10:30 GMT+3 13 октября. «ТГК-11» подведет итоги тендера 13 декабря.

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