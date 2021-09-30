ЧПО им. В. И. Чапаева расширяет производство средств пожаротушения

«Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева» (ЧПО им. В. И. Чапаева) начнет выпускать генераторы аэрозольного пожаротушения. Как сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики региона, предприятие получило льготный займ под 1% годовых.

На днях экспертный совет Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике рассмотрел инвестиционный проект ЧПО им. В. И. Чапаева. Предприятие планирует разработать и запустить в серию производство генераторов аэрозольного пожаротушения пиротехнического типа повышенной эффективности, со сниженной коррозионной активностью аэрозольного потока и пониженной температурой.

Общий бюджет проекта превышает 50 млн рублей, из которых 38 млн – средства, привлекаемые благодаря программе «Обновление» регионального Фонда развития промышленности.

Мощность производства и сроки реализации проекта не уточняются.

Добавим, ЧПО им. В. И. Чапаева выпускает генераторы пожаротушащего аэрозоля и генераторы огнетушащего аэрозоля, резинотехническую продукцию, изделия из пластмасс и другие товары.