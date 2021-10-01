Xylo Technologies запатентовала в России новую технологию производства минваты

Xylo Technologies (Швейцария) получила патент в России на новую технологию производства минераловатной плиты с наполнителями. Способ позволяет получить прочную и надежную плиту, при этом обеспечивая экономию затрат на ее изготовление.

Патент на новинку был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности 28 сентября 2021 года. Автором изобретения выступил Дитер Деринг (Германия).

Процесс состоит из пяти этапов. На первом нужно обеспечить длину волокон минеральной ваты от 50 до 800 мкм. На втором – к минвате добавить связующее, представляющее собой смесь жидкого полимера и минеральных наполнителей со средним размером d 50 зерна от 10 нм до 150 мкм. На третьем этапе смесь полимера и наполнителей подвергается подвергают ультразвуковой обработке для распределения наполнителей в жидком полимере и разрушения агломератов наполнителей.

«Ультразвуковая обработка связующего чрезвычайно важна для настоящего изобретения, поскольку таким образом обеспечивается очень хорошее диспергирование минеральных волокон и эффективное предотвращение образования агломератов частиц», – отмечается в патенте.

В завершении полученные волокна склеивают связующим, сушат и спрессовывают. Важно, чтобы минеральные наполнители составляли от 5 до 150 масс. % от массы связующего, исходя из содержания в нем сухого вещества, более предпочтительно от 10 до 100 масс. % и наиболее предпочтительно от 35 до 90 масс. %.

Дитер Деринг предложил 18 вариаций изобретения. Они отличаются размером зерен наполнителей, количеством веществ, способами сушки и склеивания.