Прокуратура оштрафовала руководство фабрики «Березовская» после крупного пожара

Прокуратура наказала руководство Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ) «Березовская» (Березовский Кемеровской области) за нарушение промышленной и пожарной безопасности. Поводом послужила проверка, проведенная после пожара, который произошел 15 июня 2021 года.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, во время проверки был выявлен ряд нарушений пожаробезопасности. В главном корпусе фабрики пожарная сигнализация была выключена или находилась в неисправном состоянии, эксплуатировались три сооружения без действующих заключений экспертиз промышленной безопасности, противопожарная защита не спроектирована и не выполнена таким образом, чтобы предотвратить возможность возгорания, обеспечить локализацию и тушение пожара в его начальной стадии.

«Проект противопожарной защиты фабрики не корректировался с 2006 года и не соответствует требованиям; здания и сооружения не были оборудованы автоматическими установками пожаротушения согласно требованиям промышленной и пожарной безопасности»,– отмечается в сообщении.

По итогам проверки прокурор возбудил 24 дела об административных правонарушениях в отношении должностных и организации. Общая сумма штрафов превысила 400 тыс. рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц.

Ведомство также вынесло предприятие об устранении нарушений в части промышленной безопасности и ремонте пожарной сигнализации.

Добавим, пожар произошел в основном цехе предприятия около 09:00 по местному времени. Площадь возгорания составила 2 тыс. м2. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало возгорание реагента в основном цехе обогащения. При пожаре погибла оператор мостового крана. Силовики возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).