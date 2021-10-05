МЧС России разработало правила по аттестации специалистов в сфере оценки пожарного риска

МЧС России разработало правила аттестации специалистов, проводящих оценку пожарного риска. Документ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Как сообщается в пояснительной записке, опубликованной на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сейчас аттестация специалистов проводится в соответствии с постановлением правительства России № 602 от 26.05.2018 года. Новый документ разработан для выполнения требований Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска. Они были введены кабмином постановлением № 1325 от 31 августа 2020 года.

Так, специалист, который претендует на прохождение аттестации, должен соответствовать следующим требованиям: иметь высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Пожарная безопасность», опыт работы по ней не менее 5 лет, владеть специальными знаниями для проведения оценки пожарного риска. Аттестация включает рассмотрение документов и сдачу квалификационного экзамена.

«Реализация проекта постановления обеспечит выполнение требований по аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска, путем подачи заявления и необходимых документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг», – отмечается в пояснительной записке.

С полным текстом постановления правительства России вы можете ознакомиться на «Огнепортале».