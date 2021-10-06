В Германии разработали технологию по повышению огнестойкости древесины

Ученые Геттингенского университета (Германия) вместе со швейцарской компанией Archroma разработали технологию по повышению огнестойкости древесины хвойных и лиственных пород. Метод позволяет получить экологически чистый и стойкий строительный материал, сообщает India Educationdiary.

Чтобы придать европейским материалам физические и биологические свойства, аналогичные тропической древесине лиственных пород, их приходилось либо структурно модифицировать или обрабатывать химическими веществами для придания огнестойкости. При этом вещества при контакте с водой выбеливали древесину.

Сотрудники из Геттингенского университета смогли решить эту проблему и придать устойчивость древесине к разрушающим факторам при помощи пропитки под вакуумом конденсирующими смолами и нетоксичным антипиреном. Эти смолы использовались в текстильной промышленности.

«При высоких температурах смолы вступают в реакцию с целлюлозным волокном и придают древесине свойства, аналогичные свойствам тропической древесины. Модифицированная таким образом древесина не токсична и может использоваться, например, в высококачественной террасной доске, садовых товарах, мебели, окнах, дверях, лестницах, облицовке и напольных покрытиях», – отмечается в сообщении издания.

Archroma планирует продавать эту инновационную технологию. В качестве посредника выступила дочерняя компания Georg-August-Universität Göttingen Stiftung.