«Россети Тюмень» ищет подрядчика для проведения огнезащиты объектов

Компания «Россети Тюмень» (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сургут) 6 октября объявила аукцион на проведение огнезащитной обработки объектов филиала «Нефтеюганские электрические сети». Цена контракта с учетом НДС составляет почти 4,3 млн рублей, сообщается в документации, опубликованной на ресурсе Госзакупок.

Заказчик ограничил круг участников тендера: в аукционе могут принять участие только представители малого и среднего бизнеса. Подрядчик обязан выполнить огнезащитную обработку кабельных линий и деревянных конструкций в Нефтеюганском районе. Обработать кабели необходимо в микрорайоне Усть-Балык поселка Сингапай (площадь огнезащитного покрытия составляет 468 м2) и в городе Пыть-Ях (3180 м2). Огнезащитную обработку деревянных конструкций нужно провести в поселке Сингапай на складе котельной и в административно-бытовом корпусе. Срок выполнения работ – июль 2022 года.

Желаемый производитель огнезащитных покрытий не уточняется.

«Огнезащитный состав и покрытие кабельных линий должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53311-2009, ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005, НПБ 238-97 и иметь срок эксплуатации не менее 30 лет (п.5.19 СТО 34.01-27-004-2020)», – отмечается в документации.

Подрядчик в течение двух месяцев после окончания работ обязан предоставить заключения аккредитованной испытательной лаборатории по проверке качества произведенных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций.

Аукцион проходит на электронной торговой площадке «РТС-тендер». Заявки принимаются до 11 утра по местному времени 14 октября. Подведение итогов запланировано на 11 ноября.