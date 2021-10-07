Совет ЕЭК утвердил техрегламент о безопасности продукции для ГО и ЧС

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 5 октября одобрил технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Как сообщает пресс-служба ЕЭК, документ определяет условия допуска продукции на рынок.

Техрегламент был разработан МЧС России совместно со странами Евразийского экономического союза. Его цель – обеспечение безопасности продукции и повышение уровня мобильности межгосударственного взаимодействия при принятии экстренных решений благодаря унификации требований к товарам в части предлагаемых технических решений. Он распространяется на инструменты и средства поиска пострадавших, защитно-герметические устройства, вентиляционные агрегаты и другую продукцию.

Документ учитывает риски ошибок и недостоверности технических средств мониторинга чрезвычайных ситуаций, травмирования и гибели людей при использовании продукции, отказов аварийно-спасательных средств опасности задержки или срыва экстренного оповещения.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на ВНИИПО МЧС России, после вступления Техрегламента в силу, а это произойдет 1 июня 2023 года, вся продукция, предназначенная для защиты от ЧС и для гражданской обороны, подлежит сертификации. Это позволит укрепить рынок качественных товаров.

«Технический регламент позволит обеспечить высокое качество продукции по ГО и ЧС. Как результат, российский рынок и рынок ЕАЭС будут закрыты от поступления некачественных товаров в этой области, в том числе за счет создания барьеров на пути контрафактной продукции», – сообщил начальник ВНИИ Максим Бедило.

До вступления в силу документа институту предстоит разработать более 10 межгосударственных стандартов. Они позволят обеспечить соблюдение требований Техрегламента. Также на базе ВНИИПО создадут центр сертификации продукции ГОЧС.

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