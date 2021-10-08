Цены на продукцию из минваты превысили 1,9 тыс. рублей за кубометр

С начала 2021 года продукция «Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные» подорожала на треть. Это следует из данных, представленных сервисом «Единая межведомственная информационно-статистическая система».

Производители в августе предлагали тепло-и звукоизоляцию на основе минваты по цене 1 9,2 тыс. рублей за кубометр. Относительно аналогичного периода 2020 года и января 2021 продукция подорожала на 26% (с 1,5 тыс. рублей за кубометр).

Средние цены производителей на минераловатные материалы в 2021 году составили 1,7 тыс. рублей за кубометр, что на 3% превышает показатель 8 месяцев 2020. Пик подорожания пришелся на июль, когда продукция продавалась по цене 1,93 тыс. рублей или на 0,5% дешевле, чем в августе 2021 года.

Самые низкие цены производителей в этом году были зафиксированы в феврале – 1,4 тыс. рублей за кубометр. Этот показатель на 9,8% ниже расценок февраля 2020 года и 25% июля 2021. После февраля 2021 года продукция подорожала на 12,7% до 1,628 тыс. рублей.