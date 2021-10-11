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Коллегия ЕЭК уточнит коды ТН ВЭД ЕАЭС для пожарно-технической продукции

Наталья Кузнецова 19 часов назад В мире, Новости

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вынесла на общественное обсуждение проект решения Коллегии ЕЭК «О внесении изменений в решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 сентября 2019 года № 170». Предполагается внести изменения в отдельные коды ТН ВЭД ЕАЭС.

Как сообщается в документе, опубликованном на правовом портале ЕАЭС, планируется уточнить коды ТН ВЭД ЕАЭС для пенообразователей для тушения пожаров; огнетушащих газовых веществ, огнезащитных средств для древесины, спасательных автомобилей, смачивателей, пожарных оповещателей, специальной защитной одежды пожарного, противопожарных дверей и другой продукции.

Решение №170 устанавливает  Перечень продукции, в отношении которой при совершении таможенных операций (подача таможенной декларации) необходимо предоставлять документ (или сведения о нем) об оценке соответствия ее требованиям технического регламента Союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

Новая редакция товарной номенклатуры вступит в силу с 1 января 2022 года. Общественное обсуждение проекта решения Коллегии ЕЭК продлится до 28 октября.

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