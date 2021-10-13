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Росстандарт приступил к изменению двух сводов правил

Наталья Кузнецова 41 минута назад В России, Новости

Росстандарт на днях опубликовал уведомления о разработке двух проектов сводов правил. Они касаются общественных зданий и инженерных систем высотных объектов. Разработчиком обоих проектов выступает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).

Как следует из пояснительной записки к проекту пересмотра СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения», планируется внести ряд изменений. В частности, Минстрой снимает запреты на размещение игровых зон выше второго этажа и трансформаторных подстанций, ограничения по количеству подземных этажей. Уточняются требования к размещению встроенных автопарковок, к размещению помещений, являющихся источником шума и вибрации, вводятся требования к проектированию атриумов, предусматриваются антитеррористические мероприятия для зданий с панорамным остеклением, обновлена классификация общественных зданий и другие изменения.

Минстрой России представил проект Изменения № 1 к СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий» (2-я редакция). В документ вводятся следующие изменения: откорректирован раздел «Термины и определения», части «Электроснабжение и электрооборудование», «Системы связи, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» представлены в новой редакции, дополнены разделы «Общие положения», «Системы теплоснабжения», «Автономные источники теплоты», «Системы вентиляции и кондиционирования», «Системы холодоснабжения», «Системы водоснабжения и водяного пожаротушения», «Системы канализации».

С полными текстами документов вы можете ознакомиться на «Огнепортале»:

 

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