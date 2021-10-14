На огнезащитную обработку хоккейного спорткомплекса Хабаровска потратят более 80 млн рублей

Спортивная школа «Хабаровский краевой центр развития хоккея “Амур”» 11 октября объявил аукцион на проведение огнезащитной обработки конструкций спорткомплекса «Платинум Арена». Цена контракта составляет 80,48 млн рублей.

Как сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок, работы необходимо выполнить в течение 5 месяцев – с 15 марта 2022 года. Сам объект представляет собой трехэтажное здание площадью 25,8 тыс. м², включающее тренировочный зал с ледовой площадкой и трибунами хоккейной школы и главный с ледовой ареной и трибунами. Предел огнестойкости несущих металлических конструкций – R 90.

Подрядчик обязан очистить металлические поверхности от старого ЛКП, обезжирить, огрунтовать грунтовками ГФ-021 и «Эффа-01», нанести огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости 1 час, устроить пароизоляцию из полиэтиленовой пленки, окрасить акриловым ЛКМ. Все работы будут оплачены из бюджета Хабаровского края.

Аукцион проходит на электронной площадке «РТС-тендер». Заявки на участие в тендере принимаются до 10 утра по времени Хабаровска (+7 к Москве) 9 ноября. Заказчик определит победителя конкурса 12 ноября.

Напомним, в октябре 2020 года спортшкола объявляла аукцион на выполнение огнезащитной обработки основного зала спорткомплекса «Платинум Арена». Цена тендера составляла 14,59 млн рублей. Результаты тендера не разглашаются.