По итогам проверок Мосгосстройнадзора возбуждено 443 дела об административных нарушениях

В Москве 9 месяцев 2021 года было возбуждено 443 дела об административных правонарушениях в отношении нарушителей требований пожаробезопасности. При этом общее число проверок относительно прошлого года выросло.

Как сообщает столичный комитет государственного строительного надзора, всего специалисты Управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора приняли участие в 2458 проверках строящихся зданий на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. На 863 вводимых в эксплуатацию объектах специалисты участвовали в комплексном опробовании систем противопожарной защиты. По итогам проверок было возбуждено 443 административных дела, а общая сумма штрафов составила 18,6 млн рублей.

«Часто встречавшимися нарушениями были несоответствие применяемой кабельной продукции и неправильная прокладка питающих и слаботочных кабелей, нарушения при монтаже клапанов систем дымоудаления, несоблюдение требований по размещению и количеству датчиков автоматической пожарной сигнализации и алгоритма работы систем противопожарной защиты», – отмечается в сообщении комитета.

За этот же период на стройках, поднадзорных комитету, произошло 45 пожаров. При этом обошлось без погибших и пострадавших.

Годом ранее, комитет сообщал о 30 пожарах, произошедших за январь-сентябрь. В большинстве случаев причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети, на втором месте – неосторожное обращение с огнем, на третьем – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Сотрудники комитета тогда участвовали в комплексном опробовании систем противопожарной защиты на 560 объектах. Мосгосстройнадзор всего провел 540 проверок качества выполнения огнезащитных работ и монтажа систем, выявив нарушения на 516 объектах. Всего в 2020 году на стройках Москвы было проведено 2767 проверок по соблюдению требований пожаробезопасности.