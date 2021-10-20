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Фото: www.rockwool.com

Rockwool инвестирует около 17 млрд рублей в завод в Выборге

Наталья Кузнецова 17 часов назад В России, Новости

В Ленинградской области на заводе «Роквул» 19 октября стартовал инвестиционный проект по расширению производства. Компания планирует инвестировать в увеличение мощностей в Выборге около 17 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

Запуск проекта совпал с празднованием 15-летия компании в Выборге. На церемонии присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он заявил, что ни одна крупная стройка не обходится без материалов компании «Роквул». По словам Дрозденко, компании комфортно в Ленинградской области, и об этом свидетельствуют заявленные инвестиции.

На новой производственной линии будет применяться низкоуглеродистая технология электрического плавления, которая даст возможность сократить выбросы углерода.

«Компания планирует инвестировать около 17 млрд рублей в расширение мощностей в Выборге, а также в модернизацию оборудования и технологических процессов на других российских площадках. Расширение позволит создать дополнительные рабочие места», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Как уточняет Rockwool, новая производственная линия по выпуску минеральной ваты появится в 2024 году. В связи с этим на заводе создаются дополнительно 70 рабочих мест. Всего за последние 15 лет, с 2006 по 2021 год, компания инвестировала в площадку в Ленинградской области 5,73 млрд рублей.

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